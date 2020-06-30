شاهد ظهور “سميرة توفيق” بالحجاب والكمامة

قامت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، بالتوجه إلى مستشفى كليفلاند في أبو ظبي لإجراء فحوص روتيني عقب انتهاء فترة الحجر الصحي.

نشرت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” صورة ترتدي فيها الكمامة، وعلقت: الصور الأولى في كليفلاند أبو ظبي ، حيث تهتم الدولة ، و الشيخة فاطمة ابنة مبارك “حفظها الله” ، وهذه الرحلة بحب ورعاية الشيخ عبدالله بن زايد حفظه الله. الاهتمام بـ “سميرة” ، توفيق عظيم جداً لهذا الحب العظيم “.

وقدمت الشكر لهم قائلة: “شكراً لدولة لإمارات الحبيبة وللشيخ عبد الله بن زايد حفظهم الله جميعا”.

كما سبق، أن أعربت سميرة توفيق عن حزنها على شلل الحركة في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي الذي بدا فارغاً لا يضّج بحركة المغادرين والوافدين.

ورافقت سميرة توفيق ابنة أختها لينا رضوان التي نشرت صوراً من حرم المطار وعلقت عليها بالقول: “مطار بيروت الحزين كباقي مطارات العالم.. لكن كلنا أمل بأن يختفي الوباء وتعود الحياة لطبيعتها”

الجدير بالذكر أن لينا نشرت رسالة مصورة من الفنانة إلى اللبنانيين وصفت فيها ما يحصل بالمحزن، آملة أن تنتهي الأزمة ويترأف بنا الله. ومما ورد في كلمتها: “يعزّ عليّ أن أجد مطار بيروت فارغاً، الأشخاص الموجودون يعدّون على الأصابع، الحقيقة أمر محزن نعود ونقول الحمد لله.. ليترأف بنا ويرفع هذه الأزمة عن الجميع”.