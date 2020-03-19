شاهد : طوني خليفة : انقبروا ببيوتكم احسن من تحت التراب

المستقلة /على الرغم من الحجر الصحي والإجراءات الصارمة التي تفرضها بعض الدول حول العالم على مواطنيها بسبب تفشي فيروس كورونا الذي انتشر بشكلٍ مرعب حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة، إلا أن هناك العديد من الأشخاص خاصة في بعض الدول العربية ما زالوا يأخذون الموضوع باستهتار وعدم جدية، ويتعاملون مع حظر التجول دون مسؤولية أو اهتمام.

طوني خليفة : انقبروا ببيوتكم.. احسن ما تقبرونا تحت التراب #لبنان #كورونا pic.twitter.com/BrCjCut3Ey — وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) March 19, 2020

فبعد ان انتشرت فيديوهات لمواطنين وهم يمارسمون حياتهم الطبيعية على الكورنيش في العاصمة اللبنانية بيروت، خرج الإعلامي اللبناني طوني خليفة على الشاشة من خلال برنامجه معبرا عن استيائه وغضبه من المواطنين في دولته في ظل الانتشار السريع للوباء الذي حصد آلاف الأرواح، فوجه لهم رسالة قاسية.

وقال خليفة لكل الأشخاص الذين أكدوا أن الفيروس عبارة عن مؤامرة سياسية دولية، وأن ما يسببه ما هو الا أعراض إنفلونزا عادية جدا، إن انتشار هذا الفيروس ليس عابرا، بل خطيرا، حيث طلب ممن يرتادون المقاهي والأماكن العامة أن يلتزموا منازلهم حفاظا على صحتهم وصحة غيرهم ممن حولهم ويحتكون بهم.

وكانت نهاية رسالة خليفة شديدة اللهجة؛ إذ قال فيها: “انقبروا انضبوا في بيوتكم أحسن ما تنقبروا تحت التراب وتقبرونا وتقبروا ناس بتحب الحياة تحت التراب”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات اللبنانية هذا الفيديو، فخرج طوني خليفة مؤكدا أن الفيديو تم اجتزاؤه من حلقة برنامجه، وأنه لن يتراجع عن كلمته على الرغم من ان وقعها كان قاسيا،؛لأنه حريص على توعية الناس بخطورة الفيروس خاصة على كبار السن وأولئك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.