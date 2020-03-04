شاهد : طعن صحفي عراقي في هجوم جماعي مسلح

المستقلة /أظهرت مجموعة من الصور مشاجرة داخل ساحة التحرير، وسط بغداد الثلاثاء، بين المحتجين وعناصر مسلحة .

كما أظهرت الصور تعرض الصحفي العراقي حسين رحم بالسكاكين ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

وقال شهود عيان إن مسلحين هاجموا حسين رحم، لأسباب غير معروفة حتى الآن، وقاموا بطعنه في الجسد والرأس.

وأكد الشهود أن المسلحين وعددهم نحو سبعة أشخاص كانوا يضربون رحم ويصيحون “هذا ثأر.. “.

وأظهر مقطع فيديو نقل رحم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباته التي تبدو بليغة.

ونشط حسين مع شقيقه التوأم حسن رحم في الاحتجاجات التي تشهدها بغداد منذ أشهر.

واتهم التوأم رحم، بمحاولة التحشيد لدعم ترشيح مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقي، لمنصب رئيس الوزراء.

ونشر المدون عصام حسين، اتهاماته، قبل ساعات فقط من الاعتداء على حسين رحم.

ويعمل التوأم صحافيين وقد شاركا بتغطية معارك تحرير الموصل واعتصما في ساحة التحرير منذ بداية الاعتصامات، ويمتلك التوأم جمهورا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أبدى حسين معارضته بدون تحفظ، لترشيح المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، ما أدى بحسب صديق له إلى “تعرضه للتحريض بشكل مستمر من قبل التيار الصدري”.