شاهد: طريقة دفن ضحايا كورونا في إيران تكشف السبب وراء انتشاره

المستقلة /كشف مقطع فيديو، أماكن دفن عدد كبير من المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في إيران.

ونشر محمد مجيد الأحوازي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، لمقبرة “بهشت معصومة” الموجودة في مدينة “قم” الإيرانية، وهي بؤرة انتشار الفيروس في إيران.

مسؤول الدفن في مقبرة " بهشت معصومة " بمدينة قم الإيرانية " بؤرة فيروس كورونا " في إيران ، يقول تم دفن 250 مصاب بفيروس كورونا المستجد فقط بمدينة قم والإجراءات الوقائية في التعامل مع جثث المتوفين عادية جداً .#COVID19 pic.twitter.com/L5AloPofQU — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 3, 2020

وبحسب الفيديو، قال مسؤول الدفن في المقبرة، إنه تم دفن 250 مصابًا بالفيروس في مدينة قم وحدها، حيث جرى دفنهم بعد اتخاذ إجراءات وقائية عادية جدًا، وهو ما قد يترتب عليه انتشار واسع للفيروس.

وتعاني إيران من تدهور في الخدمات الصحية، ما ساهم بشكل كبير في انتقال الفيروس وانتشاره لديها، بالمقارنة بعدة دول أخرى استطاعت التعامل مع الأزمة والتصدي للفيروس.

وأظهرت فيديوهات عديدة ومسربة من داخل إحدى المستشفيات الموجودة في إيران والتي تم تخصيصها للمصابين، وجود عدد كبيرة من الإصابات بالفيروس، في الوقت الذي تتكتم فيه السلطات على الأعداد الحقيقية.