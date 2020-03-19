شاهد : ضبط سعوديين شربا ديتول للوقاية من كورونا

المستقلة /أعلنت النيابة العامة في السعودية، الخميس، القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلا لأحد أنواع المعقمات الشهيرة وبالاخص ديتول ، الذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي، بهدف “التضليل” بأنه يقي من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت النيابة العامة أنه وفقا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن قيام شخصين بشرب سائل التعقيم وتصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضليل المتلقي على أنه يقي من فيروس كورونا، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالتهما للمحكمة المختصة.

وقالت النيابة إن ما قاما به من سلوك مادي يعتبر جرما، “لما ينطوي عليه من الجناية عمدا على النفس، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكا مضر بالصحة”.

وأكدت أن الشخصين سيطبق بشأنهما عقوبات صارمة، قد تصل مدة سجنهما إلى 5 أعوام، وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأهابت النيابة العامة في السعودية بالجميع التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني، فيما يتم تداوله ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شددت النيابة العامة في هذا الصدد على أنها “لن تتهاون ولن تتاونى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيا ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع”.