شاهد صور مسربة لسيارة جولف GTI 2021 الجديدة كلياً

المستقلة … بعد أن عرضنا عليكم يوم الخميس الماضي آخر حلقات المتنافسين في تحدي نجوم فولكس واغن – Volkswagen Stars ، حصلنا اليوم على صورة مسربة لـ سيارة جولف GTI 2021 الجديدة كلياً القادمة على موقع انستقرام .

ولمن لا يذكر عرفناكم في شهر أكتوبر الماضي أعزاءنا متابعي عرب جي تي على سيارة فولكس فاجن غولف MK8 2020 الجديدة كلياً بجيلها الثامن الجديد ، لتأتي سيارة الهاتشباك الألمانية بـ 11 خيار من المحركات المتنوعة التي ترضي كافة الأذواق والتي تضمنت وجود 5 نسخ هجينة من سيارات غولف 2020 الجديدة .

ورغم إطلاق الجيل الجديد فولكس فاجن جولف MK8 العام الماضي إلا أن الإصدار الذي يعشقه الجميع سيارة جولف GTI 2021 الجديدة بالكامل لم تظهر رسمياً حتى الآن ، واليوم حصلنا كما ذكرنا في البداية على صورة نشرت على إحدى الحسابات في موقع انستقرام تظهر على ما يبدو كيف يبدو تصميم نسخة GTI الجديدة من سيارة VW جولف من الخلف بالتحديد .

وكما هو واضح لنا تمتلك هذه السيارة نفس المصابيح الخلفية المستخدمة في سيارات غولف ام كيه 8 الجديدة بالكامل ، ولكنها حصلت على جناح خلفي كبير أسود اللون ، ومشتت هواء رياضي ، كما نلاحظ وجود مخارج عادم مختلفة ، أما جنوط السيارة فتحمل هوية رياضية أكثر كما أنها أكبر حجماً كما هو واضح ، ولم توضح الصورة حصول السيارة على شعار GTI من الخلف .

وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى فريقنا في عرب جي تي سيتم الكشف عن سيارة جولف GTI 2021 الجديدة بالكامل ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات في شهر مارس القادم إن شاء الله ، لتشارك برفقة شقيقتها جولف R الجديدة في شهر يوليو من الصيف القادم ضمن فعاليات مهرجان جودوود للسرعة 2020 في بريطانيا .

ميكانيكياً ستحافظ سيارة فولكس فاجن غولف GTI MK8 الجديدة على استخدام محرك EA888 المكون من 4 اسطوانات سعة لترين مع تيربو يصدر منه قوة 242 حصان (245 حصان أووبي PS) في النسخة الأساسية ، وستصل القوة في نسخة كلب سبورت إلى 287 حصان (290 حصان أوروبي PS) ، ستأتي السيارة قياسياً مع قير عادي التبديل من 6 سرعات واختيارياً مع قير اوتوماتيكي من 7 سرعات دبل كلتش .