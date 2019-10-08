شاهد صورة نادرة لفيروز قبل الشهرة وهي تغسل الصحون في بيت اهلها

نشرت إحدى الصفحات الداعمة لفيروز صورة نادرة للفنانة الكبيرة وهي تغسل الصحون باللونين الاسود والابيض .

الصورة قديمة جداً باللونين الأبيض والأسود، أظهرت السيدة فيروز في منزل أهلها في منطقة زقاق البلاط في بيروت وهي تتحدث إلى والدتها خلال غسل الصحون، قبل احترافها الفن وزواجها من عاصي الرحباني.

الصورة نشرتها إحدى الصفحات الداعمة لفيروز، وروت كيف أن مكتشفها الفنان حليم الرومي وهو والد الفنانة ماجدة الرومي، اختار لها اسم فيروز لأن صوتها نادر وذلك بعد أن توجهت إلى الإذاعة اللبنانية وسمع صوتها وهي تغني.

يشار إلى أن الأمور عادت إلى مجاريها بين فيروز وابنها زياد الرحباني من ناحية وبين زياد وشقيقته ريما الرحباني، كما أن زياد أشار في وقت سابق أنه بصدد التحضير لألبوم جديد لوالدته.