شاهد: “صورة نادرة” تجمع بين الفنان صلاح عبد الله وسليمان عيد فى شبابهما

المستقلة/ منى شعلان/ إستعادة الفنان الكبير صلاح عبد الله ، ذكرياته بصورة نادرة ، فى مرحلة الشباب ، تجمعه بالفنان سليمان عيد، ومجموعة من أصدقائهما، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق صلاح عبدالله ، على الصورة ، قائلا: “زمان لما كنت جان وكان سليمان بشعر”، ليرد سليمان عيد على الصورة قائلا: دى زمان يا عم صلاح العسل وأبو شعر ده مش انا ده بابا”.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصرية، وجاءت التعليقات كالأتى: أكيد فوتوشوب ياعم صلاح الأسطورة بتقول أن سليمان عيد مولود أصلع، “قمر ياصاصا طول عمرك حبيبي” ،”والله يافنان ايام زمان مش تتعوض”،” للوهلة الأولى حسيتك شبة عبدالحليم حافظ فى الصورة دى”.

من ناحية أخرى يشارك الفنان الكبير صلاح عبد الله فى الموسم الرمضانى المقبل لمسلسل “الاختيار”، والعمل بطوله النجم أمير كرارة، إياد نصار ،آسر ياسين، أحمد العوضى،وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

مسلسل “الاختيار” يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.