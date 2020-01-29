شاهد : “صورة مستنسخة”.. شبيهة ” هيفاء وهبي” تشعل إنستغرام بصورها

المستقلة/ منى شعلان/ أشعلت الإعلامية السورية رولا منصور ، موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، فى أحدث ظهور لها ، بسبب تطبق ملامحها مع ملامح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ،بل أنها صورة طبق الأصل منها.

حيث تشتهر الاعلامية السورية ، بشبيهه هيفاء وهبي ، كما تضع مكياج مماثل لمكياج “هيفاء” وتحاول التصوير بنفس أوضاعها ، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى أحدث صورا لها ، متعجبين من الشبة الكبير بينها وبين الفنانة اللبنانية والذى يصل إلى حد التطابق.

وقد أكدت الإعلامية فى تصريحات لها ، أنها لم تخضع إلى أى عملية تجميل وسعيدة بالشبه بينها وبين هيفاء وهبي، خاصا أنها من أشد المعجبين بها وبفنها.

وتعتبر الإعلامية رولا منصور ، سورية الأصل وعملت عارضة أزياء ، كما عملت في فترة سابقة بإحدى الإذاعات السورية، ودائما تتعرض للانتقادات بسبب إتهامها بإجراء عمليات تجميل لتبدو صورة مستنسخة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.