شاهد: شيرين عبد الوهاب تطلب من زوجها طلب غريب فى حفلها الأخير

(المستقلة) – منى شعلان/ آثارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لما حدث فى حفلها الأخير بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت، حيث تفأجا جمهور الحفل بطلب غريب منها لزوجها الفنان حسام حبيب.

حيث أوقفت شيرين الغناء لتنادي علي زوجها وتطلب منه حملها للنزول من علي المسرح، حيث قالت له :”حسام من فضلك تعالي شيلني”، ليستجيب لها ويأتي إليها ويحملها لأسفل المسرح ، حتى تتواجد وسط الحضور وتغنى.

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وقد أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤخرا عن خضوعها لعملية جراحية فى منطقة البطن، وكانت سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، وحالتها الصحية كانت صعبة للغاية ،لذلك ظهرت في حفلها الأخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تجلس على الكرسى أثناء الغناء. .

من ناحية أخرى تواصل شيرين عبد الوهاب، تحضيراتها لألبومها الجديد ، ومن المقرر طرحه قريبا وتتعاون خلاله مع الملحن محمد رحيم، والموزع أحمد إبراهيم ، وزوجها حسام حبيب.