شاهد : شقيق أمير قطر يكشف وساطة تقود الى السلام في المنطقة

المستقلة/ قال جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الاربعاء، ان بلاده تقوم بدور وساطة بهدف “قيادة المنطقة إلى السلام”.

يأتي ذلك، عقب قيام وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بزيارة العراق، وأعلن من بغداد أن الدوحة تسعى إلى التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الحد من التوتر المتصاعد في الأسابيع الأخيرة.

ولفت جوعان بن حمد يوم الاربعاء، 15 كانون الثاني 2020، إلى أن “الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة، وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة”.

يذكر أن الدبلوماسية القطرية بذلت جهودا لاحتواء التوتر في المنطقة بعد اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، ورد إيران بعد نحو أسبوع، بقصف قاعدتين عسكريتين عراقيتين يتمركز بهما جنود أميركيون.

تقوم دولة #قطر بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام بعدما اشتبكت المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية ..

الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة .. — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 15, 2020

وكشف رئيس الدبلوماسية القطرية، أن حكومة بلاده أجرت اتصالات مع دول صديقة بالمنطقة وخارجها لمواجهة الموقف القائم، لافتا إلى وجود مؤشرات تدل على تراجع حدة التوتر.

ويشهد العراق، منذ 1 تشرين الأول / اكتوبر 2019 مظاهرات سلمية بدأت في العاصمة العراقية بغداد، ثم انتقلت الى المدن العربية الشيعية ضد الاحزاب والمنظمات التي تحكم العراق منذ 2003 والتي قتل واصيب وأختطف فيها الآلاف المواطنين العراقيين وحسب مفوضية حقوق الانسان الحكومية، تعرض 32 متظاهر للإغتيال و458 للقتل و2800 للإعتقال غير المختطفين والآلاف المصابين منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر2019 في العراق.