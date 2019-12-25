شاهد: شريهان تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

المستقلة / هنأت الفنانة شريهان جمهورها، بصوره جديده في أحدث ظهور لها بمناسبة عيد الكريسماس من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”.

وعلقت شريهان على الصورة قائلة: “أتمني لكم كريسماس سعيد.. وأن يكون موسم أعيادكم مليء بالسلام والحب والفرح.. عيد ميلاد مجيد”.

وكانت شريهان احتفلت بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت يوم 6 ديسمبر عام 1964، وتلقت بهذه المناسبة العديد من رسائل التهنئة من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى زملائها في الوسط الفني.

وعلي الجانب الاَخر، قد أعلنت شريهان عودتها للمسرح بمجموعة من العروض المسرحية، تقدم خلالها عدة شخصيات شهيرة، مثل “كوكو شانيل”، “رابعة العدوية”، “شجرة الدر”، “كليوباترا” و”مارلين مونرو”.