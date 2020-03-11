شاهد : شركة سعودية كبرى تستخدم عاملا كمثبت تعقيم

المستقلة /أثارت صور متداولة لاستخدام شركة سعودية كبرى عمالها كمثبت تعقيم ضد كورونا موجة استياء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت شركة “أرامكو” عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.”.