شاهد : شتائم وتهديد.. فضيحة جديدة لمجلس الأمة الكويتي

المستقلة /تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جديدة لفضيحة مشاجرة مجلس الأمة بالكويت .

وتحوّلت جلسة مناقشة قانون العفو الشامل اليوم في مجلس الأمة بالكويت إلى أحداث دراماتيكية ، وشهدت تلاسناً وتشابكاً بالأيدي بين نواب، واختلط فيها الشحن السياسي والطائفي.

وتبادل النواب الشتائم حيث قال أحدهم للآخر : ” ولله لألعن والديك ، أقسم بالله لأدوس على راسك ، يا عفن ، تعرفني عدل” .

من جهة أخرى كان أحد النواب يصور ويصرخ في الحرس قائلاً لهم : ” لا تضربوا الناس اتركوهم ” .

من جانبه كشف مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي ، حقيقة إصدار أوامر فى جلسة اليوم الثلاثاء، لحرس المجلس بضرب الجمهور، قائلا: “يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيونى مصوبا كاميرته على وأنا أقول لا تضربوا الجمهور، بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس ازاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظى على أفراد الحرس ومحاولة ايذائهم جسديا”.