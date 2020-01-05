شاهد : سياسي كويتي يتنبأ بمقتل سليماني .. وتحققت بحذافيرها

المستقلة / مازالت أصداء مقتل قاسم سليماني – قائد فيلق القدس الإيراني – تتردد في العديد من العواصم العربية .

وكتب السياسي الكويتي ناصر الدويلة تغريدة حملت نبوءة خطيرة حول ما قد يحدث في منطقة الخليج العربي مع بدء السنة الجديدة.

وقال “الدويلة” في نبوءة عبر حسابه بـ”تويتر” سجلها نهاية عام 2019 : توتر حقيقي يسود المنطقة بين أمريكا وحلفائها وإيران ونسأل الله السلامة .. وأخشى أن تنفجر الأوضاع فجأة ودون مقدمات بعد عطلة عيد الميلاد بفترة وجيزة.

وبعد هذه التغريدة بيومين أعلنت وسائل الإعلام عن مقتل قاسم سليماني.

وعلق “الدويلة” على صدق نبوءته قائلا: رصد التوتر قبل حدوثه امر يصعب على كثير من المتخصصين و احمد الله ان انار بصيرتي لتوقع الحدث بمثل هذه الدقه فلله الحمد و الفضل والمنة.