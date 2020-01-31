شاهد : “سلمان خان” يثير غضب جمهوره بعد تعديه على أحد معجبيه

المستقلة/ منى شعلان/ آثار نجم بوليوود سلمان خان، غضب جمهوره بسبب تصرف مفاجئ له مع أحد معجبيه أثناء تواجده بمطار الهند.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، مقطع فيديو للنجم الهندى ، وهو يلتقط صورة تذكارية مع إمرأة وطفلها ، ثم انطلق بعدها إلى باب صالة الوصول، الذي تواجد عنده معجب يمسك بهاتفه لأعلى، ويحاول التقاط صورة “سيلفي” مع نجم بوليوود، حيث قام بخطف هاتفه منه ، دون أى مبرر.

وهذا التصرف من سلمان خان ، آثار غضب معجبيه بشكل كبير ، من ناحية أخرى يستعد النجم لإنشاء صالات ومراكز رياضية ولياقة بدنية تحمل اسم علامته التجارية Being Human، وذلك في جميع أنحاء الهند.