شاهد : “سلمان خان” يثير غضب جمهوره بعد تعديه على أحد معجبيه
المستقلة/ منى شعلان/ آثار نجم بوليوود سلمان خان، غضب جمهوره بسبب تصرف مفاجئ له مع أحد معجبيه أثناء تواجده بمطار الهند.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، مقطع فيديو للنجم الهندى ، وهو يلتقط صورة تذكارية مع إمرأة وطفلها ، ثم انطلق بعدها إلى باب صالة الوصول، الذي تواجد عنده معجب يمسك بهاتفه لأعلى، ويحاول التقاط صورة “سيلفي” مع نجم بوليوود، حيث قام بخطف هاتفه منه ، دون أى مبرر.
وهذا التصرف من سلمان خان ، آثار غضب معجبيه بشكل كبير ، من ناحية أخرى يستعد النجم لإنشاء صالات ومراكز رياضية ولياقة بدنية تحمل اسم علامته التجارية Being Human، وذلك في جميع أنحاء الهند.
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هيدا ليه ماشي بالمطار وقدام العالم متل أبو الهول؟ومش عم بيضحك للرغيف السخن؟وع شوي كان رح يفترس المعجب لانه عم يصورو من يعيد…هالنوع من النجوم يلي بيتعاملو مع الناس بعجرفة وفوقية لازم الواحد بس يشوفهم يرميهم بالبيض مش يركض يتصور معهم هالمتعرجف بكون الممثل الهندي #سلمان_خان #سلمان_خان_عرب_فانز #الهند #بوليود #بوليوود
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