شاهد : “سلمان خان” يثير غضب جمهوره بعد تعديه على أحد معجبيه

‏هيدا ليه ماشي بالمطار وقدام العالم متل أبو الهول؟ومش عم بيضحك للرغيف السخن؟وع شوي كان رح يفترس المعجب لانه عم يصورو من يعيد…هالنوع من النجوم يلي بيتعاملو مع الناس بعجرفة وفوقية لازم الواحد بس يشوفهم يرميهم بالبيض مش يركض يتصور معهم هالمتعرجف بكون الممثل الهندي ‎#سلمان_خان #سلمان_خان_عرب_فانز #الهند #بوليود #بوليوود