شاهد : سقوط “سعد لمجرد” وفرقة فناير من علي خشبة المسرح

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، مقطع فيديو للمطرب المغربي سعد لمجرد ، أثناء تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة الذي يجمعه بفرقة ” فناير”ووثق الفيديو لحظة وقوعهم من على خشبة المسرح.

من ناحية أخرى عاد الفنان المغربي سعد لمجرد إلى فرنسا، بعد أن تمت إحالة ملف قضية المدعية لورا بريول، التي تتهمه باغتصابها داخل فندق ماريوت في باريس سنة 2016.

يذكر أن القضاء الفرنسي قرر في جلسة 21 يناير الماضي في قضية سعد المجرد مع الفرنسية لورا بريول قبول النقض الذي تقدمت به لورا ضد قرار المحكمة السابق وتحويل القضية من اغتصاب إلى اعتداء وعنف وأعادت المحكمة بقرارها الجديد القضية إلى المربّع الأول حيث أرجعت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب.

وأكد محامي لمجرد “أن ثلاثة قضاة مختصين وقّعوا على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب، غير أن غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى من دون أن تعيد الاستماع لموكلي أو المدعية، ومع ذلك لا تغيير في الملف “.