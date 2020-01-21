شاهد: سحابة تثير الجدل فى إنجلترا تشبه «تمثال المسيح»

المستقلة / التقطت سيدة تدعى كارولين هوثورن، 42 سنة، مقيمة غرب ميدلاندز بأنجلترا، صورة للسحاب على شكل دوامة تشبه صورة تمثال المسيح الموجودة بالبرازيل.

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطاني، الصور التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السيدة هاوثورن، إنها أرسلت الصورة إلى الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين شبهوا الصورة الغريبة بـ«تمثال المسيح».

وأظهرت الصور، أن السماء كانت غائمة في العادة باستثناء هذا التكوين الذي بقي في السماء لفترة من الوقت.

وعلق البعض، بأنها عاصفة شكلتها السحب، الأمر الذي جعلها تأخذ هذا الشكل الغريب والفريد من نوعه.

وعلى الفور انتشرت الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسم المتابعون ما بين تأكيد للصورة وعاصفة شكلتها السحب.