شاهد : زوجة قصي خولي تنهار من البكاء: “حظي اني تعرفت على الانسان”

المستقلة /نشرت فتاة تدعى مديحة الحمداني مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، أكد كثير من المتابعين أنها زوجة الفنان قصي خولي، وظهرت وهي منهارة من البكاء وتتحدث عن وضعها الصعب الذي تعيشه مع ابنها بسبب زوجها.

وقالت مديحة التي صورت الفيديو في سيارتها: “تعرفت على قصي في الـ 2014 عن طريق شغلي وكل زملائي الذين يشوفون هذا الفيديو يعرفون الحقيقة”.

واضافت “طول عمري اشتغل في شركة محترمة وكبيرة وانا انسانة محترمة نفسي بس حظي اني تعرفت على الانسان الغلط”.

وتابعت أنها شاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيه أنه أب مثالي ويقوم “بتحميم” ابنه مرتين في النهار، مردفة بأنها لا تلومه في نفس الوقت لأنه إنسان ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع.

وأشارت مديحة الحمداني إلى أنها صمدت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنها وعن ابنها، فظلموها ولم ترد على أحد منهم، لأنها ليست إنسانة مؤذية، لكن بعد الذي شاهدته على التلفاز وتقصد مقابلة قصي خولي، صارت تضحك بسبب الظلم، واصفة الفنان بالأب غير المثالي.

وكشفت عن أنها تعيش في قهر وظلم بسبب زوجها لأنها لا تستطيع توفير أبسط حقوق ابنها أو استقراره ورغم ذلك تتعرض لحملة تشويه وإهانة، حتى انهارت كذلك بعد رؤية الفنان وهو يتحدث في برنامج تلفزيوني عن ابنه.

وهددت الحمداني زوجها بأن أي موضوع سيتحدث به كذبا في مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وابنهما، مختتمة كلامها بأنها صمتت بما فيه الكفاية، وحقها سوف تحصل عليه مهما كان.

وكان قصي خولي قد أعلن عن زواجه السري قبل عام عندما نشر صورة لابنه العميد جونيور وعلق عليها: “من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر”.

وأضاف قصي: ” بتمنى كون إلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره… الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا”.