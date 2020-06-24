شاهد زوجة سعد لمجرد تثير الجدل بين معجباته

تفاجأ جمهور الفنان سعد لمجرد بأن نجمهم قد تزوج في سن مبكرة أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يعلن انفصاله.

وتعود التفاصيل إلى لنشر حسابات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يعود للعام 2007 ، يظهر فيه لمجرد عندما كان في بداياته، وهو يتحدث إلى جمهور متوجها بالشكر إلى كل من دعمه وخصص بالذكر زوجته التي سلطت عليها الكاميرا.

ويعود التسجيل للعام 2007 بعد فوز لمجرد بالمرتبة الثانية ضمن منافسات برنامج المواهب الشهير “سوبر ستار”.