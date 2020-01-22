شاهد : زبون يرفع مسدسه داخل مطعم ويحوله لـ بركة دماء

المستقلة / تحول مطعم إلى مسرح جريمة وبات الزبائن جرحى وموتى ومشتبه بهم، جاء هذا التحول السريع بينما كان الزبائن يتناولون واجباتهم في أمان اشتعلت مشادة بين رجلين انتهت بجريمة مكتملة الأركان.

فقد تبحث الشرطة في مدينة نيويورك عن رجل مشتبه به بعد إطلاق النار، حيث قتل عامل بالمطعم يبلغ من العمر 28 عامًا وأصيبت امراة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهرت كاميرا المراقبة بداية العراك، حيث اصطدم رجل مجهول الهوية يرتدي معطفًا أحمر برجل آخر يرتدي قميصًا أسود عامل في بار ومطعم Floridita، وبينما كان يعتذر صاحب المعطف الأحمر ولكنه استاء الشخص الآخر مما اضطر الرجل ذو المعطف الأحمر أن يلكمه في وجه.

يبدو أن هناك امرأة تحاول تهدئ من الموقف بين الرجلين، ولكن اللكمات أسقطت الرجل ذو القميص الأسود على رجل يرتدي معطفًا أزرق، وعندما هم الرجل ذو الجاكيت الأحمر بالرحيل، اتجه رجل يرتدي معطفًا باللون البيج ليطمئن على صديقه الملقى على الأرض.

لكنه يتراجع بسرعة بينما يرفع الرجل ذو المعطف الأزرق مسدس ويفتح النار مرتين ، ويضربه وهو يبتعد عن الكاميرا، تم نقل ضحية إطلاق النار إلى مستشفى حيث أعلن وفاته، وأصيبت امرأة في قدمها، بينما لاذ مطلق النار بالفرار.