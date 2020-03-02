شاهد : روبي تشعل حفل زفاف ابنة شيرين وجدي

المستقلة /احتفلت الفنانة الغائبة عن الساحة الفنية المصرية شيرين وجدي بزواج ابنتها “نهلة” من زوجها السابق المعلق الرياضي مدحت شلبي، في أحد أكبر فنادق مصر.

وتواجد في حفل الزفاف نخبة من المدعويين أبرزهم نجوم الفن وكرة القدم والمشاهير.

ومن لائحة النجوم تواجدت الفنانة المصرية روبي، والفنان تامر حسني، بالإضافة للفنان الشعبي حسن شاكوش وآخرين.

وحرصت وجدي التي تغيب عن الفن على غناء أغنيتها الشهيرة “لو بينا إيه” لابنتها، وتصدر اسم وجدي قائمة الأكثر تداولا في تويتر، حيث تفاعل الجمهور مع عودتها بالإضافة لاستغرابهم لوجود ابنة لها في عمر الزواج، فيما عبر البعض عن صدمتهم لمعرفتهم أنها كانت متزوجة من المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي.

وتم تداول عدد كبير من الفيديوهات للفنانة روبي خلال رقصها في حفل الزفاف، أبرزها الفيديو الذي ظهرت فيه ترقص إلى جانب تامر حسني خلال غنائه.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة ورقص روبي، متغزلين بجمالها وخفة ظلها التي اعتاد الجمهور عليها، مؤكدين أنها تملك جمالا و كاريزما من نوع خاص جدا.

وكانت روبي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل مدة بظهورها في أحد الإعلانات إلى جانب الفنان ماجد الكدواني والفنان أحمد مالك.

وبالعودة إلى حفل الزفاف حرص الفنان الشعبي شاكوش خلال الحفل على تقديم أغنيته الشهيرة “بنت الجيران” ولكن بطريقة لن تجعله عرضة للمساءلة بعد قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر بمنعه أغاني المهرجانات، إذ قام بتأدية الأغنية إلى جانب الدي جي، حتى لا يظهر وهو يغنيها مباشرة ويتعرض لأي مشكلة قانونية.

واشتهرت الفنانة المصرية شيرين وجدي في فترة التسعينيات، إلا أنها اختفت منذ سنوات، ليعيدها زفاف ابنتها إلى الأضواء من جديد.

يشار إلى أن وجدي تزوجت للمرة الأولى من المعلق الرياضي مدحت شلبي ولها منه ابنة نهلة، وانفصلت عنه لتتزوج ثانية من رجل الأعمال المصري إيهاب طلعت الذي يعمل في مجالات الإنتاج، ولشيرين وجدي منه أربع بنات.

وكان زوجها طلعت قد تورط في قضية مع الدولة المصرية ارتبطت مع قضية رئيس مدينة الإنتاج وطولب بمديونية قدرت بـ 33 مليون جنيه واحتجز حتى يقوم بسدادها.