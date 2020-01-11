شاهد : رغد صدام تنعى قابوس

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المستقلة /نعت رغد ابنة صدام حسين ، سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.

ونشرت رغد تغريدة قالت فيها : نتقدم لكم شعب سلطنة عمان الشقيق وكل محبي السلطان قابوس باحر التعازي،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون.

كما نشرت رغد فيديو ارشيفي لوالدها صدام حسين مع السلطان قابوس ، التقط خلال زيارة للاخير الى العاصمة العراقية بغداد.

 

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