شاهد: رسالة والدة الفنان زين العمر له

(المستقلة) – منى شعلان/نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ ، لأول مرة مقطع فيديو ، لوالدته ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت والدة الفنان زين العمر ، وهي تناديه “طوني” أي بإسمه الحقيقي وليس الإسم الفني ، داعيةً له بالتوفيق ، كل خطوة يقوم بها، مشيرة رداً على سؤاله لها عن درجة حبها له، إلى أنه لا يمكنها تقدير هذا الحب بالكلمات.

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وعلّق زين على الفيديو، قائلاً: “هيدي إمي عم تدعيلي بالخير وأنا صورتها خليلكن أمهاتكن جمعياً.. إمي الدني كل”.

وقد احتفل الفنان اللبناني زين العمر ، مؤخرا بعيد ميلاده الموافق 9 فبراير 1973 ، ويعد واحد من أشهر مطربي لبنان ،اسمه الحقيقي طوني حدشيتي إلا أنه إختار إسم زين العمر ليكون اسمه الفني بناءًا على طلب المخرج سيمون أسمر.

بدأ زين العمر مشواره الفني بالحفلات الخاصة وحفلات الزفاف ثم شارك ببرنامج ستديو الفن وكان بمثابة إنطلاقته الفنية.

زين العمر ، متزوج من كارول حداد ولديه ابنة اسمها ريتا ، وأصدر 8 ألبومات منها داري وأحلى عشاق وضمك لقلبي.