شاهد : رسالة زوجة “جبران باسيل” له بعد استبعاده من الحكومة

المستقلة / علقت شانتال عون باسيل، زوجة وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، على خروج زوجها من التشكيل الحكومي الجديد في لبنان.

ونشرت شانتال صورة تجمعها بزوجها جبران باسيل على صفحتها بموقع “انستغرام”.

وقالت شانتال في تعليق على الصورة باللغة الإنجليزية: “في عام 2008 عندما عينت وزيرا للمرة الأولى، سألني صحفي عن شعوري بأني زوجة وزير. وكان جوابي: جبران سيبقى دائما جبران، اللقب سيزول، المهم ما سيحققه خلال توليه منصبه وقد أعطيت كل ما عندك..”

وتابعت: “بعد مرور 11 عاما وفي الوقت الذي أرحب بك بمنزلك، أريدك أن تعلم أن اسمك سيظل دائما أفضل لقب تحمله”.

وشغل جبران باسيل منصب وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري وكانت إطاحته أحد مطالب المحتجين اللبنانيين.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، توقيع الرئيس ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.

وفي أول تصريح له عقب القرار، قال دياب إن الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية.