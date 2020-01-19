شاهد: رسالة خاصة من الفنانة “شهيرة” لحفيد الفنان الراحل “شكري سرحان”

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقطع لحفيد الفنان الراحل شكرى سرحان ، وهو يتحدث عن جده الراحل ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

وعلقت شهيرة ، على الفيديو قائلة :” كريم حفيد الفنان الرائع شكري سرحان ، تداول هذا الفيديو مؤخرا ذكرني ،بجدك وأزاي كان غالي علي قلبي وقلب زوجي ، ولا أنسي دعمه وتشجيعه ليا في معظم أعمالي.

وتابعت: ” وخاصه فيلم وضاع العمر ياولدي ومسلسين هما اليقين و مخلوق أسمه المرأه،و تلقيت منه مكالمتين كانا بالنسبه لي شرف وتاج فوق رأسي من فنان علامه في السينما المصريه، فرحت جدا بالفيديو، وتذكرت هذا الأستاذ الكبير ،يرحمك ربي برحمته الواسعة التي وسعت كل شيئ ويرزقك الجنه ونعيمها يارب.

من ناحية أخرى ، أشاد كريم ، بتاريخ جده الفنى، مشيرا أنه ولد فى إستراليا ، ووالدته إستراليه الجنسية، لافتا أن والده مصريا.