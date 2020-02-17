شاهد : رامي عياش يتحدث عن إصابته بالسرطان

المستقلة /كشف المطرب اللبناني، رامي عياش، وللمرة الأولى، عن حقيقة إصابته بـ “ورم سرطاني”.

وروى “عياش”، أثناء حلوله ضيفا في برنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “النهار” المصرية، أنه كان في إمارة دبي الخليجية برفقة عائلته، وأن شقيقه لاحظ أثناء السباحة وجود ورم في ظهره.

ولفت إلى أنه كان حينها في الـ22 من عمره وأنه لم ينتبه إلى هذا الأمر قبل ذلك، موضحا أنه اعتقد في البدء أنها لسعة حشرة.

وتابع رامي عياش، أنه عاد إلى بيروت، واستشار أحد الأطباء، الذي نصحه بضرورة إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم، لأنه قد يكون سرطانيا أو قد يسبب الإصابة بالسرطان.

وذكر أنه أخفى الخبر عن والدته، ولكن أعلنت عنه إحدى الإعلاميات في برنامجها، إذ أشارت إلى أنه يعاني من المرض الخبيث، وأنه سيخضع للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس، وأفاد أن ما عزز هذه الشائعة هو عدم رده على اتصالات الكثيرين.

وتابع أن بعض الأشخاص اتهموه بإطلاق الشائعة من أجل الترويج لألبومه “يا مسهر عيني”، الذي طرحه وقتها، وكشف أخيرا أن الورم كان حميدا، وتم استئصاله، وأن أثر ذلك لا يزال يظهر على ظهره.