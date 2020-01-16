شاهد : رامي جمال يفاجأ جمهوره بخضوعه لعملية جراحية
المستقلة/ فاجئ الفنان رامي جمال، جمهوره منذ دقائق من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، بخبر خضوعه لعملية جراحية غدا.
فجر ليله العمليه انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت 🙏 pic.twitter.com/AmL0RO9u1d
— Ramy Gamal (@RamyGamal) January 16, 2020
حيث نشر رامي صورة لة أثناء الفحوصات قبل خضوعه للعملية، وقام بالتعليق قائلا:”فجر ليله العمليه انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت“.
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