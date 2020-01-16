شاهد : رامي جمال يفاجأ جمهوره بخضوعه لعملية جراحية

المستقلة/ فاجئ الفنان رامي جمال، جمهوره منذ دقائق من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، بخبر خضوعه لعملية جراحية غدا.

فجر ليله العمليه انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت 🙏 pic.twitter.com/AmL0RO9u1d — Ramy Gamal (@RamyGamal) January 16, 2020

حيث نشر رامي صورة لة أثناء الفحوصات قبل خضوعه للعملية، وقام بالتعليق قائلا:”‏فجر ليله العمليه انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت“.