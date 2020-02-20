شاهد: ذعر وهلع بعد وفاة شخصين من مدينة قم الإيرانية بسبب كورونا

شاهد: ذعر وهلع بعد وفاة شخصين من زوار مدينة قم الإيرانية بسبب كورونا

المستقلة /أخلت السلطات الإيرانية مستشفى فرقاني في مدينة قُم، فجر الخميس، بواسطة عشرات من رجال الإنقاذ وعدد من سيارات الإسعاف، بعد ساعات من إعلان وفاة شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال.

إخلاء مستشفى فرقاني في مدينة قُم، فجر الخميس، بواسطة عشرات من رجال الإنقاذ وعدد من سيارات الإسعاف، ورئيس جامعة قُم للعلوم الطبية يعلن قبل ساعات، عن تخصيص مستشفيَي كامكار وفرقاني في قُم للحجر الصحي، وسيتم نقل المشتبه في إصابتهم بفيروس #کورونا إليهما.#إيران pic.twitter.com/iYJNUDslWc — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 20, 2020

وكان رئيس جامعة قُم للعلوم الطبية قد أعلن قبل ساعات من ذلك، تخصيص مستشفيَي كامكار وفرقاني في قُم للحجر الصحي، على أن يتم نقل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا إليهما.

في أعقاب تأكيد وفاة شخصين بعد إصابتهما بفيروس #كورونا في #قُم، تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين، مقطع فيديو يُظهر انتشار القوات الخاصة على نطاق واسع بأحياء المدينة. يأتي ذلك بعد طلب رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، عقد اجتماع فوري لسلطات المدينة.#إيران pic.twitter.com/K1aOp5Q6Q0 — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 20, 2020

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع تظهر عددا كبيرا من سيارات قوات مكافحة الشغب وعربات الإسعاف تحيط بمشفى فرقاني

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أنه تم تعطيل المدارس والجامعات والمراكز العلمية، في مدينة قم، بهدف الوقاية من فيروس كورونا وإجراء تحقيقات، بعد الإعلان عن وفاة مصابين اثنين، الأربعاء، في المدينة.