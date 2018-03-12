شاهد … ديكور حفل «baby shower» لـ كلوى كارداشيان

(المستقلة) …. كانت كلوى كارداشيان قد أعلنت عن جنس مولودتها من خلال صورة نشرتها على إنستجرام، وكانت قد وضعت بعضا من ديكور منزلها وكان باللون الوردى ووضعت كلوى طلاء للأظافر من نفس اللون مما أدى إلى تخمين متابعيها أن جنس مولودها “بنت”، وبهذه الطريقة قد أعلنت لجمهورها قبل ولادتها.

وفى حفل حضرته كل العائلة وسط ديكور يحمل اللون الوردى سواء فى الورد أو البالونات وحتى الكراسى والترابيزات وملابس المدعوين.

وكان ضيف شرف الحفل هى “ستورمى” ابنة كايلى جينز شقيقة كلوى، التى نشرت صورها بشكل واضح للمرة الأولى منذ ولادتها فى أول فبراير الماضى.

وكانت “كلوى” البالغة من العمر 32 عامًا، أعلنت حملها منذ شهرين من خلال صورة نشرتها على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام ببطن منتفخ لتؤكد حملها من لاعب السلة تريستان طومسون، وعلقت عليها قائلة: “أعظم حلم كنت فى انتظاره، نحن سنستقبل طفلا، شكرًا للجميع على الحب والمشاعر الإيجابية.