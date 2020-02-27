شاهد: دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بالمغرب بسبب هذا التصرف

(المستقلة)- منى شعلان/ أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ، غضب الجمهور بالمغرب ، بعد تداول مقطع فيديو لها ، وهى منفعلة على الصحفيين والمراسلين ، أثناء وجودها أمام مقر التحقيقات أمس ، موجة حديثها للاعلام قائلة: “قلّة أدب” ورفضت إعطاءهم أي تصريح.

حيث حضرت أمس الفنانة دنيا بطمة أمام هيئة القاضي المغربي، لمدة سبع ساعات برفقة شقيقتها، في قضية المعروفة إعلاميا بـ “فضائح المشاهير” بحساب “حمزة مون بيبي”.

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وأصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، أحكامها بالسجن سنتين مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) بحق المتورطين في القضية، ما عدا دنيا بطمة وشقيقتها التي لم يتم حسم أمرهما.

وجاء الحكم ضد المراسل الصحفي محمد ضاهر وسكينة كلامور وعدنان السكاني الملقب بـ”صاحب الفيراري”.

وكان المجني عليهم طالبوا بمبلغ 500 ألف درهم “50 ألف دولار” كتعويض مالي، مؤكدين رغبتهم في التبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية، حسب ما قاله محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ويشار إلى أن قضية “حمزة مون بيبي” أثارت الرأي العام العربي، بسبب ما سببه الحساب من فضائح فنانات ومشاهير في الوطن العربي أدت إلى طلاق بعضهم، كما خسر البعض عمله بسبب تلك الفضائح.