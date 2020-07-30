شاهد : خلال افطار عرفة .. مصرع فلسطينين بسقوط سيارة على حديقة المنزل

لقي شقيقان، هما شاب وشابة، مصرعهم، دهسًا من قبل شاحنة في بلدة عرعرة بوادي عارة ضمن لواء حيفا في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدّى الحادث أيضًا إلى إصابة 3 آخرين بجراح متوسطة وطفيفة.

والضحيّتان هما أمير (24 عامًا) وتيماء (22 عامًا) أبو العيلة (ملحم).

وقالت مصادر طبيّة إنها تلقّت بلاغًا عن شاحنة تدهورت ودفعت سيارتين، سقطت أحدهما إلى داخل حديقة منزل، ما أدى إلى مصرع الشاب والشابة وإصابة 3 آخرين.

وبحسب التفاصيل فإنّ المصابين هم أفراد أسرة واحدة جلست لتناول إفطار يوم عرفة.

وقالت إحدى المسعفات إنها عندما وصلت إلى المكان، برفقة الطواقم الطبية، إن الشاب والشابة أصيبا “في أكثر من مكان في جسديهما بشكل خطير جدًا، نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريناها أكّدت أنهما توفيّا”.

وقالت الشرطة إنها باشرت بالتحقيق في ظروف الحادث