شاهد حقيقة وفاة المالكي بفيروس كورونا

نفى المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، اليوم الجمعة، (5 حزيران 2020)، ما أشيع بشأن وفاته بفيروس كورونا.

وقال مدير المكتب، هشام الركابي في تغريدة على تويتر تابعتها شبكة رووداو الإعلامية: “الدعاية الكاذبة والأخبار المزيفة سلاح المفلسين”.

وأضاف أن “الحاقدين على المالكي عاجزين عن المواجهة ولا يمتلكون سوى تسويق الاكاذيب .. احذروهم”، معلقاً على صورة متداولة لشريط إخباري من قناة عربية كتب عليها: “وفاة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بفيروس كورونا صباح اليوم”.

وفي وقت لاحق، نشر الركابي صورة لرئيس ائتلاف دولة القانون خلال استقباله مستشار الامن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

قبل قليل

رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يستقبل مستشار الامن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض . pic.twitter.com/ft4yY47FhG — هشام الركابي (@HushamHamad) June 5, 2020

وكتب على الصورة التي يظهر فيها المالكي مبتسماً: “تم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والامني والعمليات التي خاضتها قواتنا الامنية والحشد الشعبي ضمن عملية ابطال العراق”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها شائعات لوفاة المالكي، حيث تلاحق هذه الأخبار، السياسي العراقي المخضرم البالغ من العمر 70 عاماً، وفي كل مرة يسارع مكتبه لنفي تلك الأنباء.