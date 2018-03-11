شاهد … حفل غنائي لهيفاء وهبي ينتهي بـ”مفاجأة”

(المستقلة) …. وقت طويل احتاجت إليه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أجل استيعاب ما حدث لها قبل أيام بالقاهرة، حينما كانت في طريقها لإحياء حفل غنائي بأحد الفنادق.

تلك القصة التي روتها هيفاء عبر حسابها على “إنستغرام”، مشيرة إلى أنها كانت في طريقها إلى حفل غنائي بمصر في السابع من شهر مارس، لصالح إحدى الشركات التي تحتفل باليوبيل الفضي في أحد الفنادق الكبرى.

ذلك الحفل الذي تم الاتفاق عليه قبل شهر، وكانت هيفاء تضع في حساباتها العودة إلى لبنان بعده مباشرة من أجل الاحتفال بعيد ميلادها، إلا أن ما حدث أربك كل الحسابات.

وفي التفاصيل استعدت هيفاء جيدا في غرفتها، وتوجهت إلى حيث مسرح الحفل لتفاجأ بشخص يمنحها باقة ورد على باب المصعد، فأخبرت مدير أعمالها أنه من الصعب أن تتوجه إلى المسرح ومعها باقة الورد، ليؤكد لها أنه سيأخذها منها قبل صعودها على المسرح.

وفور دخولها إلى المسرح كانت هناك “زفة” في استقبالها، وبعدها وجدت مدير أعمالها يعايدها قائلا “Happy Birth Day”، وهو ما لم تتمكن في استيعابه بالبداية، لتخبر مدير أعمالها قائلة “شو هابي برذ دي؟ وين ال ميكرو ؟ يعني ما في مسرح؟ مش هغني؟”.

محمد الوزيري مدير أعمال هيفاء أخبرها أن والدتها متواجدة بالقاعة، ثم تركها لتكتشف ما يجري حولها بنفسها، لتجد كل أصدقائها من لبنان ومصر متواجدين من أجل الاحتفال معها بعيد ميلادها.

لم تستطع هيفاء أن تصف شعورها إن كانت ترغب في البكاء أم الضحك، ثم خاطبت مدير أعمالها ثانية قائلة “محمد .. مش هغني؟”، ليطلب منها أن تستمتع بالأجواء.

وهو ما دفع هيفاء لتوجيه الشكر إلى كل أصدقائها، وكذلك مدير أعمالها الذي يقف إلى جوارها في الأوقات الصعبة، كما وجهت الشكر إلى جمهورها، ونشرت مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفال.