شاهد : حسن نصرالله يحبس دموعه ويقول :«يا ملك الموت خذني واترك سليماني»

المستقلة / أجرت وكالة “يونيوز” الإيرانية، لقاءً مع أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، ونشرت مقتطفات رصدتها المستقلة .

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وقال حسن نصرالله، راويًا فرضية أن يأتي إليه ملك الموت ويخيره بين قبض روحه أو روح القائد الراحل لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وأضاف وهو حابسًا دموعه: “كنت لأقول لملك الموت قطعا: خذني واترك قاسم سليماني”.

وسرد نصر الله، تفاصيل حوار دار بينه وبين سليماني “الذي وصل منتصف الليل إلى بيروت وطلب من نصر الله تقديم 120 قياديا عسكريا حتى بزوغ الفجر”.

وعن لحظة تلقيه نبأ اغتيال سليماني، قال نصر الله إنه كان يلقي نظرة خاطفة على شاشة التلفزيون عندما قرأ خبرا عاجلا عن استهداف سيارة في مطار بغداد.