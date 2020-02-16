شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران للشعب المصري.. لهذا السبب

(المستقلة) – منى شعلان/نشر مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ، صاحبا أغنية “بنت الحيران” ، مقطع فيديو ، عبر التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وهما يعتذارن للشعب المصري لفظتى “خمور وحشيش” ، والمذكورة في المهرجان، والذي تم تقديمه في حفل عيد الحب داخل ستاد القاهرة.

وقال عمر كمال، خلال الفيديو: “الأغنية جابت أكتر من 100 مليون مشاهدة، وفرحنا الناس في الحفلات وكل المناسبات، وبنكلم الشعب المصري إنه يقف معانا في مشكلة غير مقصودة، وانطلبنا في حفل ستاد القاهرة وعدلنا الأغنية وشيلنا منها (خمور وحشيش) اللي كان عليها الجدل”.

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وأضاف: “حطينا الأغنية على فلاشة، وعشان الحفلة ليها ترتيبات خاصة إدينا الناس بتوع الاستاد الفلاشة بالنسخة الجديدة لكن اشتغلت النسخة القديمة بالغلط”.

وأوضح حسن شاكوش: “المشكلة إن الفلاشة كان عليها النسختين وزميلنا اللي كان موجود بتاع الصوت شغل النسخة القديمة اللي وعدنا الأستاذ هاني شاكر إننا نغير الكوبليه ونعدله وننزلها تاني، والشعب المصري يسمع الغنوة بالنسخة الجديدة، وبالإفيه اللي الناس حبته، واتفاجئنا إن النسخة القديمة هي اللي اشتغلت”.

ليكمل “عمر” الحديث بعد “شاكوش”: “واقعين في مشكلة كبيرة وسمعنا إن فيه اتجاه لوقفنا ولسه متنفزش علينا بشكل رسمي، والفنان شاكوش وقع في مشكلة وكان عنده فرح وحفلة في أحد الفنادق وتم حجز فرقته والتحذير من إنه ييجي في أي مكان شغل”.

وتابع: “كمان هنقع في مشكلة كبيرة مش من النقابة اللي لو حصلنا وقف إحنا بنحترم قراراتها، لكن فيه حفلات برا مصر وحفلات وأفراح أعلنا عنها وهتوقعنا في مشكلة كبيرة، وإذا غلطنا غلطة فإحنا صلحناها وعشان نثبت حسن نيتنا نزلناها على يوتيوب”.

كما أوضح حسن شاكوش وعمر كمال، حقيقة أرقام الإيرادات التي يحصلون عليها، من خلال نشر أغانيهم على موقع الفيديوهات الشهير”يويتوب حيث قال عمر كمال: “الـ54 مليون جنيه التي أظهرتها الإحصائيات، رقم ليس غير حقيقي ، واننا لا نحصل على ثمن الفيديوهات، إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على نشر الأغنية ، كما هناك عقد مع اليوتيوب وبياخد نسبة 50% من الإيرادات”.

وتابع عمر كمال: فرقة حسن شاكوش تم منعها من الغناء في أحد الأفراح بأحد الفنادق الكبيرة، وللأسف هذا يوقعنا في مشاكل كبيرة للغاية، خاصة أن هناك تعاقدات والتزامات نحن ملتزمون بها سواء داخل أو خارج مصر.

وقدم كمال و شاكوش اعتذاره للشعب المصري والفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، قائلا: “عارفين الحفلة داخلة كل بيت وفيه قيادات بتتفرج عليها، إحنا مش بنكدب ومحصلش تجاهنا وقف رسمي، وواجب علينا الاعتذار لو غلطنا، وياريت تقفوا جنبنا في محنتنا وشغلنا اللي ملناش غيره وكل الناس اللي شغالة ورانا”.