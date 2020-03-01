شاهد : حرق مستوصف بإيران ظناً بوجود مصابين بكورونا فيه

المستقلة /أوردت وسائل إعلام إيرانية أن بعض الأشخاص في بلدة توحيد في مدينة بندر عباس على الخليج أشعلوا النار في مستوصف لأنهم اعتقدوا أن مرضى كورونا من مدينة أخرى يرقدون فيه.

وذكرت تقارير منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهاجمين على المستوصف كانوا يظنون أنه تم نقل 10 أشخاص من المصابين بكورونا من مدينة قم، بؤرة انتشار كورونا في إيران، إلى مستشفى في بلدة توحيد.

وقالت لوكالة فارس للأنباء: “إن الشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول وجود مرضى كورونا في مستوصف ببندر عباس قد أثارت غضب الناس فقام البعض في بلدة توحيد بإشعال النار في المستوصف”.

وأضافت الوكالة: “لقد وصل رجال الشرطة وفرق الإطفاء على الفور إلى مكان الحريق، ودعوا الناس إلى الهدوء وتم إطفاء الحريق في المستوصف”.