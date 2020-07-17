شاهد: جوني ديب تعرض للكم من زوجته

(المستقلة).. كشف احد الشهود في قضية التشهير التي رفعها النجم جوني ديب ضد صحيفة صن البريطانية ان ديب تعرض للضرب من زوجته في إحدى مناقشاتهما الساخنة، ولمته على وجهه لحماية شقيقتها.

وورفع ديب (57 عاما) دعوى ضد ناشر صحيفة صن البريطانية بتهمة التشهير بسبب مقال وصفه بأنه “يضرب زوجته” ويقول الممثل الشهير إنه هو الذي عانى من العنف على يد هيرد اثناء علاقتهما المتقلبة.

وتدافع الصحيفة عن صحة ما نشرته، واستمعت المحكمة إلى شهادات بأن هيرد (34 عاما) تتهم زوجها السابق بالتعدي عليها 14 مرة على الأقل بين 2013 و2016 عندما كانت تنتابه نوبات غضب بعد تناول الكحوليات أو المخدرات بإسراف.

وقال الحارس الشخصي لديب، شون بيت، أمام المحكمة إن هيرد أصابت ديب إصابات واضحة في عدد من المرات.

وأضاف أن إحداها كان في 21 أبريل/ نيسان 2016، بعد حفل عيد ميلاد هيرد. وأُبلغت المحكمة سابقا أنها تزعم أن ديب هاجمها عندما أبدت انزعاجها من حضوره الحفل متأخرا.

وينكر ديب ذلك ويقول إنها تعدت عليه ولكمته خلال المشادة.

وقال بيت إنه أقل ديب بالسيارة إلى منزل آخر من المنازل التي يملكها بعد المشادة، والتقط صورة لوجه الممثل بعد أن ذكر أن هيرد لكمته.

وقالت ساشا واس محامية صحيفة صن للمحكمة إنه في تلك الحادثة، وهي إحدى الممرات التي اتهم فيها ديب بالاعتداء على زوجته السابقة، اعترفت هيرد “بأنها لكمت السيد ديب دفاعا عن أختها الصغرى” وهي المناسبة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك.

شاهد يبلغ محكمة بريطانية: الممثل جوني ديب تعرض للكم من زوجته© Reuters شاهد يبلغ محكمة بريطانية: الممثل جوني ديب تعرض للكم من زوجته

وأدلى ديب بالفعل بشهادته على مدى خمسة أيام ومن المتوقع أن تدلى هيرد بشهادتها الأسبوع المقبل.