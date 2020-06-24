شاهد : جندي سوري يطلب يد زين بشار الاسد

نشر أحد عناصر قوات نظام الأسد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدة فيديوهات ومنشورات يعبر فيها عن حبه لـ “زين الشام” ابنة رأس النظام “بشار الأسد” وعن رغبته بالزواج منها.

وظهر في الفيديوهات المجند “يزن سلطاني” وهو يرتدي الزي العسكري لجيش النظام ووجه رسائل لـِ زين الشام يقول لها “بحبك وبعشقك وأنا إلك وبدي أتزوجك”.

كما نشر منشوراً قال فيه “انا شفت بمنامي القائد الخالد حافظ الأسد وقلي زين بنت ابني الك ورح تكون الك، بحبك كتير يا زين وطالبك من الله قبل اهلك”، مضيفاً في منشور آخر ” قصة حبنا أنا وزين رح تنكتب بصفحات التاريخ الأولى ويقولوا يزن ضحى بكل شي حتى ياخد زين ويتزوجها، بعشقك يا زين وبحب حماتي أمك”.

وذكر يزن على حسابه أنه يتعرض إلى تهديد بالقتل بسبب منشوراته وفيديوهاته الأخيرة، إلا أنه يصر على الاستمرار في المحاولة في طلب الزواج من زين الشام