شاهد جماهير نابولي تواصل السخرية من رونالدو

لا تزال هزيمة يوفنتوس أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح تحظى باهتمام كبير في المدينة الإيطالية الواقعة جنوب البلاد لدرجة السخرية من كريستيانو رونالدو، هداف اليوفي.

وحقق نابولي فوزا مفاجئا على يوفنتوس 4-2 بركلات الترجيح ليحرز لقب كأس إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، بعد تعادل الفريقين دون أهداف أمام مدرجات خالية.

وأهدر باولو ديبالا ودانيلو محاولتين ليوفنتوس في ركلات الترجيح بينما نفذ نابولي بنجاح محاولاته الأربع ليمنح مدربه جينارو جاتوسو أول لقب كبير في مسيرته التدريبية.

وهذا أول لقب يحسم في الموسم الإيطالي الذي استؤنف للتو بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

ووفقا لصحيفة Il Matino اليومية، التي تصدر في نابولي، فإن جماهير المدينة لم تضيع فرصة السخرية من قائد البرتغال إذ إن أحد محلات الآيس كريم في المدينة أطلق لقب رونالدو الشهيرCR7 على أحد أنواع الأيس كريم لديه ووضع لافتة كتب عليها ”طعم CR7 متوفر بالبسكويت فقط لعدم وجود كأس“، في إشارة إلى خسارة يوفنتوس.

واحتفلت جماهير نابولي بالفوز بالكأس بشكل صاخب في الشوارع عقب المباراة دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في ظل جائحة فيروس كورونا.

ويتصدر يوفنتوس، الذي تعادل دون أهداف في المباراتين منذ استئناف الموسم، الدوري الإيطالي ويسعى للقبه التاسع على التوالي. ومازال الفريقان ينافسان في دوري أبطال أوروبا.