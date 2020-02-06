شاهد جمال شكل إليسا بعد تخلصها من الـ «فيلر»

المستقلة/ تم تداول صورة إليسا بعد إزالة الفيلر من شفتيها بكثافة عبر مواقع السوشيال ميديا مؤخراً، حيث تم اقتطاعها من لقطة جمعت النجمة اللبنانية بعدد من صديقاتها في حدث خاص خلال الأيام الماضية.

وكشفت الصورة المنتشرة بوضوح كيف أصبحت إليسا أصغر عمراً وأكثر حيوية، حيث بدا وجهها ناعماً بعيداً عن الشفتين الممتلئتين والوجنتين المتورمتين، لتحظى بامتداح رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقارن البعض بين شكلها الحالي وما كانت عليه ملامحها قبل بضعة شهور، حيث بدا الفارق واضحاً، ليطالبها محبوها بالابتعاد عن صيحة نفخ الشفتين والعودة لشكلها الطبيعي بدون تدخل طبي.