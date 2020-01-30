شاهد : تمزيق علم تركيا في البرلمان الأوروبي .. وأنقرة غاضبة

المستقلة / استنكرت تركيا بشدة يوم الخميس تمزيق نائب يوناني في البرلمان الأوروبي العلم التركي خلال جلسة برلمانية، منددةً بتصرف “عنصري” من شأنه تصعيد التوتر بين أنقرة وبروكسل.

وخلال نقاش حول حالة المهاجرين في الجزر اليونانية مساء الأربعاء 29 يناير في البرلمان الأوروبي، قام النائب الأوروبي المستقل يوانيس لاغوس بانتقاد تركيا قبل أن يرفع ورقة طبعت عليها صورة للعلم التركي، ويمزقها.

وقال خلال ذلك “لا تحرصون إلا على عدم مضايقة تركيا، التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين. والعلم التركي علم ملطخ بالدم. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نقول: إلى الخارج، أيها الأتراك”.