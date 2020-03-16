شاهد : تمديد الحجر الصحي على فنان كويتي عبدالله بوشهري

المستقلة /قال الفنان عبدالله بوشهري، إنه مستمر في الحجر الصحي في مقره بالكويت، مبينا أن الأطباء قاموا بتمديد تواجده في الحجر لمدة 14 يوما زيادة، رغم أن نتيجة التحليل جاءت سلبية.

وأضاف “بوشهري” في مقطع فيديو بثه عبر “سناب شات”، أنه لا يعترض على قرارات وزارة الصحة لأنهم الأجدر بمعرفة الحالات الصحية لهم مبينا أنهم عند وصولهم من السفر إلى الفندق قامت الوزارة بعزل 40 شخصا من بينهم وأمرت بذهابهم إلى المستشفى للعلاج.

وبين أن التحاليل كان من المقرر خروج نتائجها لباقي المتواجدين بالفندق إلا أنها عندما خرجت وتبين أن هناك 13 شخصا جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية ومن هنا صدر قرار بالإبقاء عليهم 14 يوما آخرين.

وتابع أن الوزارة لا تعرف من تمت مخالطته من جانب الـ 13 شخصا المصابين بـ”كورونا” لافتا إلى أن غالبيتهم كان يخرج من غرفه ويتعاملون مع بعضهم البعض، موضحا أنه لم يخرج من غرفته طوال الفترة الماضية ولم يخالط أحدا، وأشار إلى أن إصابة 13 شخصا يمثلون أكثر من 50% من المتواجدين في الفندق.

وأشار إلى أن الـ 13 شخصا تم ترحيلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم عزلهم عن الآخرين، مختتما: “الحمد لله على كل حال وكل هذا خيرة من رب العالمين”.وكان الفنان عبدالله بو شهري قد زار إيران مؤخرا، إلا أن تفشي فيروس كورونا بها خلال الأيام الماضية عجل أمر عودته إلى بلاده الكويت، وهو ما اضطره لدخول الحجر الصحي الذي تقيمه دولة الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار كورونا بها.

وشوهد عبدالله بوشهري، في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوبي البلاد، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس “كورونا”، واستمر لمدة 14 يوما المخصصة للعزل بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يتواجد بها الفيروس.

ونشر حساب “المجلس” الموثق عبر موقع “تويتر”، والخاص بكل ما يهم المواطن الكويتي من أخبار الصورة الأولى للفنان الكويتي عبدالله بوشهري، وكان يرتدي “كمامة” ويتحدث في هاتفه النقال، ويتواجد في ساحة واسعة من الفندق، إذ علق الحساب على الصورة بالقول: “الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من إيران”.