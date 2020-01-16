شاهد : تعيين أول امرأة مسلمة في منصب واعظة دينية بالجيش الأمريكي

المستقلة/ صنع سلاح الجو الأمريكي التاريخ الشهر الماضي؛ عندما عيَّن الملازم ثاني صالحة جابين، أول امرأة مسلمة، في منصب واعظة دينية في القوات المسلحة.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأربعاء، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أرفقتها بالتعليق «الملازم ثاني صالحة جابين، أول امرأة مسلمة بمنصب واعظة دينية في سلاح الجو ووزارة الدفاع الأمريكية خلال مراسيم التخرج ووضع الرتبة العسكرية بتاريخ 18 ديسمبر 2019».

الملازم ثاني صالحة جابين، أول امرأة مسلمة بمنصب واعظة دينية في سلاح الجو ووزارة الدفاع الأمريكية خلال مراسيم التخرج ووضع الرتبة العسكرية بتاريخ 18 دسيمبر 2019. pic.twitter.com/bm9zOUNRB0 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 14, 2020

وحصلت المجندة جابين، التي كانت جزءًا من الوحدات الطبية التابعة للجيش، على تأييد الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية وتقلدت منصبها كواعظة في 18 ديسمبر 2019.

والملازم ثاني صالحة جابين، أول امرأة مسلمة بمنصب واعظة دينية في سلاح الجو ووزارة الدفاع الأمريكية خلال مراسيم التخرج ووضع الرتبة العسكرية بتاريخ 18 ديسمبر 2019.

وقال مدير رجال الدين والوعّاظ الدينين في سلاح الجو، اللواء ستيفن شيك، في بيان: «في أي وقت نساهم في تقدم الحريات الدينية، فإنَّه نصر لجميع الأفراد الدينيين». مضيفًا أنَّ «الحقيقة هي أن أمريكا مكان يضمن فيه الدستور حريتك في اعتناق دين أو الامتناع عن ذلك، وفيلق رجال الدين الذي دخلته جابين للتوّ، أنشئ لضمان أن يكون لكلّ تيار، شخص مدافع عن الحرية الدينية، هذا يوم عظيم ليس فقط للمسلمين، ولكن للأشخاص من جميع الأديان».

من جانبها، قالت جابين «أرغب في إلهام الأفراد (..) عندما ينظر الآخرون إلى ما قمت به، أريدهم أن يعلموا أنَّ الله لديه خطة لك، وأن تخرج إلى العالم وتكون أفضل نسخة عن نفسك، وإنجاز المهمة التي صممت خصيصًا لإكمالها».

وتابعت: «لا تدع أي شخص أو أي شيء يوقفك وعندما يحاولون كن طيِّبًا، كريمًا، مَرِنًا، ولا تتخلَّ عما تريد الوصول إليه».

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنَّ مهمة جابين الجديدة، تشكل أحدث محطة في مسيرتها الروحية التي بدأت قبل 14 عامًا عندما قدمت إلى الولايات المتحدة كطالبة من الهند.

وكتبت جابين في مدونة إنها كانت تظن أنها ستحصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال وتنطلق بعدها في ذلك العالم، إلا أنَّها قررت دراسة الإسلام بدل ذلك بهدف فهم هويتها كمسلمة، وذلك في أعقاب تعرضها لأحكام مسبقة وتعصب في أمريكا.

وأوضحت المجندة التي درست الحوار بين الأديان «أردت أن أتعلم ديني حتى أملكه عندما أمارسه».

وبعد التحاقها بجامعة «كاثوليك ثيولوجي كوليدج» في شيكاغو، قررت متابعة مسيرتها الدراسية في «ترينيتي كريشتن كوليدج». لكن تكاليف الدراسة في الأخيرة كانت عالية جدًّا، فقررت أن تحذو حذو أخيها والانضمام إلى الجيش الذي يساعد في تغطية النفقة الدراسية ويوفّر طريقًا للحصول على الجنسية الأمريكية.