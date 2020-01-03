شاهد : تعليق مؤثر لـ”إليسا” على اغتيال قاسم سليماني

المستقلة / استفاقَ العالم الجمعة على خبر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي

شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان… الله يحمي لبنان وشعبو، ويحمي العراق وشعبو — Elissa (@elissakh) January 3, 2020

وعلقت الفنانة اللبنانية اليسا على الاحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقةوكتبت تغريدة عبر تويتر جاء فيها: “شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان… الله يحمي لبنان وشعبو، ويحمي العراق وشعبو”.