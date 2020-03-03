شاهد: تصريحات إعلامية كويتية تثير الجدل «الزواج عندنا بالكويت مثل البطيخة»

المستقلة /أثارت إعلامية كويتية تُدعى يسرا محمد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن “الزواج في المجتمع الكويتي”.

وقالت محمد، خلال لقاء مع BBC عربي “احنا الزواج عندنا في المجتمع الكويتي كان مثل البطيخة، ما عندنا خطوبة، فلازم عقد قران على طول”.

وأضافت الإعلامية “عندنا فقط الرؤية الشرعية مرة واحدة، وكلمها الرجل كلمتين على استحياء، وإذا في عوائل شوية منفتحة ممكن تسمح بمكالمة واحدة على التليفون”.

واثارت تصريحات الإعلامية الكويتية الجدل بين النشطاء الكويتيين، الذين اعتبروها تحمل إساءة للكويت وسخرية من عادات وتقاليد شعبها