شاهد : تصاعد الأزمة بين محمد رمضان والطيار الموقوف.. تعرف على التفاصيل

فيديو : تصاعد الأزمة بين محمد رمضان والطيار الموقوف.. تعرف على التفاصيل

(المستقلة) – منى شعلان / تصاعدت أحداث الأزمة بين الفنان المصري محمد رمضان ، والطيار أشرق أبو اليسر ، الموقوف عن العمل مدى الحياة ، بسبب واقعة دخول الفنان المصري قمرة قيادة الطائرة، حيث نشر رمضان ، مقطع فيديو له ، يوضح آخر تطورات الخلاف بينهما ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال رمضان ، خلال الفيديو : “جمهورى الغالى شعب مصر الحبيب.. لكل متابعى أزمة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر.. أنا زي ما وعدت عمرى ما هتخلى عنه.. أول أمبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع، وقالى إن شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته”.

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وتابع رمضان: “كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير روتانا، وقولتله يتواصل مع الكابتن أشرف، يقوله محمد رمضان ينتظر الـ CV، علشان كلمت شركة إماراتية، وكان رده إنه مش هيبعت الـ CV.. فده الحل من وجهة نظرى.. طبعا ده اللى كنت أقدر أعمله.. ولكن الكابتن أشرف بعت المحامى الخاص به، وقعد مع مدير الحسابات الخاص بيا، وكان اللى عوضه ويرضيه.. فحسب حسبة كان باقيله 3 سنين ويطلع على المعاش بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة للمعاش وشوية حاجات.. جمعهم وقالى إنه محتاج 9 ونص مليون جنيه.. فأنا سايب الحكم للى بيعلقوا وبيقولوا محمد رمضان تخلى عن الراجل.. لو انتوا شايفين إن ده يرضى ربنا أنا هعمله عادي جدا.. أنا سايبلكوا الرد”.

وبعد ساعات من نشر هذا الفيديو ، للفنان محمد رمضان ، قام بحذفه دون سببا ، وعلق أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف، على فيديو الفنان محمد رمضان المحذوف، الذي حذفه بعد ادعائه أن الطيار طلب منه تعويض بقيمة 9.5 مليوم جنيه، قائلًا: “لم أطلب مليمً واحدًا من الفنان محمد رمضان، وتاريخي ووضعي الذي كان سينتهي بتكريمي كرجل بالقوات المسلحة لا يسمح بذلك”.

وتابع أبو اليسر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور” : “الطائرة الخاصة لا يوجد فيها فاصل بين قمرة القيادة، ومن على متن الطائرة ومحمد رمضان استغل عدم وجود الطيار المساعد والتقط صورة، مؤكدًا أنه لم يقود الطائرة”، لافتًا إلى أنه لديه 62 عامًا، وله تاريخ 40 عامًا في الطيران.

متابعا : أقدم في شركة وأقولهم أشتغل عندكم، كتر خيره، ولكن هم لم يقرأوا العقوبة اللى اتوقعت عليا وهى إيقاف مدى الحياة عن الطيران وعدم مزاولة أي مهنة تمت بالطيران، والفنان محمد رمضان لم يتواصل معى حتى الآن ، “، مستطرداً: “كل أمنيتى إن الكلام ده يوصل لمعالى الوزير ويعيد النظر في العقوبة”.