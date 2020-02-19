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شاهد : تصادم طائرتين في أستراليا ومقتل ركابها

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-02-19 14:17:17Z | |

شاهد : تصادم طائرتين في أستراليا ومقتل ركابها

المستقلة /قتل 4 أشخاص الأربعاء، إثر تصادم طائرتين صغيرتين في ولاية فيكتوريا جنوبي أستراليا.

وقالت الشرطة في بيان لها إن “هناك ما يوحي بأن الطائرتين تصادمتا في الجو قبل تحطمهما، كشيرة إلى أن شخصين كانا على متن كل منها، وأن الجميع لقي حتفه في موقع الحادث.

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وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

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