شاهد : تصادم طائرتين في أستراليا ومقتل ركابها

المستقلة /قتل 4 أشخاص الأربعاء، إثر تصادم طائرتين صغيرتين في ولاية فيكتوريا جنوبي أستراليا.

وقالت الشرطة في بيان لها إن “هناك ما يوحي بأن الطائرتين تصادمتا في الجو قبل تحطمهما، كشيرة إلى أن شخصين كانا على متن كل منها، وأن الجميع لقي حتفه في موقع الحادث.

At least four killed in Australia after two small planes collide mid-air pic.twitter.com/kkCBvMIkkt

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 19, 2020