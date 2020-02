شاهد: تريلر فيديو كليب Stupid Love للنجمة ليدي غاغا

(المستقلة) – منى شعلان/ طرحت النجمة العالمية ليدي غاغا ، تريلر فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان Stupid Love ضمن ألبومها السادس ، ومن المقرر إطلاق الفيديو كليب غدا الجمعة ، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وظهرت غاغا ، خلال تيزر الفيديو الكليب وهي تغني All I ever wanted was love بالكلمات ولغة الإشارة ، كما أطلت غاغا البالغة من العمر 30 عاماً بلوك غريب ومختلف.

يذكر أن الأغنية الجديدة للنجمة ليدي غاغا ، قد تم تسريبها، منذ فترة على الإنترنت وطالبت النجمة العالمية ​، من محبيها، عدم تداولها وإعتبرت في الرسالة أن المشجعين الذين يستمعون إلى المقطوعة المسربة وينشرونها يعززون قرصنة الموسيقى.