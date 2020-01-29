شاهد : ترامب يغرد بالعربية “بخريطة جديدة” بعد إعلان تفاصيل صفقة القرن

المستقلة / غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخريطة جديدة باللغة العربية، لفلسطين وإسرائيل، بناء على رؤيته للحل في الشرق الأوسط، أو ما يعرف بـ”صفقة القرن”.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المحتلة، متصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشيا مع وعد أطلقه بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

وأعلن ترامب رسميا الثلاثاء، بنود صفقة القرن المثيرة للجدل، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، إن خطته للسلام (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) مكونة من 80 صفحة، وإن رؤيته تختلف عن سابقاتها.

وأضاف: “سنشكل لجنة مشتركة لتحول خريطة الطريق الخاصة بالسلام إلى خطة تفصيلية، ولن نطلب من إسرائيل أن تفرط في أمنها مطلقا”.